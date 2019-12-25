  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчинском районе мальчика засыпало песком в карьере
Сегодня, 10:24
155
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе мальчика засыпало песком в карьере

0 0

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Под Гатчиной мальчика засыпало песком. Несчастье произошло в деревне Замостье на карьере. 

По информации Piter.tv, 12-летний школьник приехал на карьеры вместе с мамой. Около 15 часов дня он влез на дюну и упал с нее. Мальчика засыпало песком, пыль попала в дыхательные пути подростка. 

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Фото: Pxhere

 

 

Теги: гатчина, замостье, засыпало песком, мальчик на карьере
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии