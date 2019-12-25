В Гатчинском районе мальчика засыпало песком в карьере

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Под Гатчиной мальчика засыпало песком. Несчастье произошло в деревне Замостье на карьере.

По информации Piter.tv, 12-летний школьник приехал на карьеры вместе с мамой. Около 15 часов дня он влез на дюну и упал с нее. Мальчика засыпало песком, пыль попала в дыхательные пути подростка.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Pxhere