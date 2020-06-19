Сильный ветер и волны 1,5 метра: петербуржец попал в шторм возле ЗСД на Финском заливе

Мужчина пожалел, что не остался дома.

Вечером 18 июня в Петербурге не на шутку разбушевалась стихия. Один из жителей города попал в сильный шторм возле ЗСД на Финском заливе. Мужчина поделился видео с места событий в сети.

"Камера и 50% не передает той жести, которая была на воде. Я буквально на минут 15 замешкался... Тот случай, когда надо было сидеть дома", - написал автор ролика.

По словам петербуржца, во время грозы порывы ветра достигали 20 м/с. На город обрушился град, сверкали молнии. Волны поднимались в высоту более 1,5 метров.

"Было очень страшно, если честно", - признался мужчина.

Стоит отметить, что вчера в Петербурге за два часа выпала половина от месячной нормы осадков. Некоторые улицы города оказались буквально затоплены. Также дул сильный ветер, который повалил деревья. Одно из них упало на Mitsubishi Lancer на проспекте Славы.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Кухарь