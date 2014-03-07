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Неизвестный во время ссоры проломил голову мужчине на Ленинском проспекте
Сегодня, 8:37
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Alena_Zinovieva

Неизвестный во время ссоры проломил голову мужчине на Ленинском проспекте

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Потерпевший попал в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 4 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из поликлиники №91. Медики рассказали о госпитализации безработного мужчины 1975 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, потерпевшего избил неизвестный во время ссоры у дома №120 на Ленинском проспекте. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе мужчина заключен под стражу до 2 мая.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, тяжелое состояние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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