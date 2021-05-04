Петербуржца осудили за жестокое избиение пенсионера и кражи денег с чужой карты

Злоумышленник напал на жертву на остановке общественного транспорта.

Суд в Петербурге признал виновным мужчину, обвиняемого по статьям "Разбой" и "Кража с банковского счета". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, преступление произошло в июне 2020 года. Грабитель напал на свою жертву на остановке общественного транспорта на улице Тамбасова. Он избил пенсионера, инвалида 2-й группы, до потери сознания. После выхватил из рук потерпевшего сумку и скрылся.

Также мужчина нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах. Он потратил более 2 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV