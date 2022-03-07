В Приморском района поймали предполагаемого похитителя трактора

Действия злоумышленника были видны камерам наблюдения.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже трактора "Беларус" с Вербной улицы. Он приехал в Петербург с юга России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трактор пропал в ночь с 26 на 27 февраля. Сумма ущерба составила 662 тыс. рублей. Странное поведение человека, который находился рядом с транспортным средством, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража". 4 марта 31-летнего подозреваемого задержали на Богатырском проспекте.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге на три года осудили похитителя мяса из морозильного контейнера.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО