  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:55
74
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском района поймали предполагаемого похитителя трактора

0 0

Действия злоумышленника были видны камерам наблюдения.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже трактора "Беларус" с Вербной улицы. Он приехал в Петербург с юга России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трактор пропал в ночь с 26 на 27 февраля. Сумма ущерба составила 662 тыс. рублей. Странное поведение человека, который находился рядом с транспортным средством, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража". 4 марта 31-летнего подозреваемого задержали на Богатырском проспекте. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге на три года осудили похитителя мяса из морозильного контейнера. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: кража, трактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии