В Петербурге на три года осудили похитителя мяса из морозильного контейнера

Мужчина также украл имущество на сумму более чем 87 тысяч рублей.

Суд в Петербурге вынес приговор в отношении Валерия Елагина, подозреваемого в краже мяса со склада на улице Степана Разина. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина проник на склад ночью 28 февраля 2021 года. Он похитил из морозильного контейнера мясные изделия на сумму более чем 166 тысяч рублей. Также грабитель прихватил с собой имущество "МПК "Ручьи" более чем на 87 тысяч.

Суд признал Елагина виновным и приговорил к трем годам в колонии общего режима. Кроме того, его на 6,5 месяцев лишили права на управление транспортными средствами.

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