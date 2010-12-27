Петербуржец требует от Минфина 2 млн рублей за год в СИЗО

За один день в следственном изоляторе мужчина просит пять тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск участника акции "Он нам не царь" Михаила Цакунова. Мужчина требует взыскать с Министерства финансов России 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Третьей стороной в иске указаны Следственный комитет и прокуратура. Об этом пишет "Фонтанка".

Михаила Цакунова задержали 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали и предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, мужчина выбил зуб сержанту полиции Александру Сухорукову.

Сам Цакунов вину свою не признал. Не смотря на это, суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Однако от оплаты мужчину освободили, потому что он год провел в СИЗО. Из зала суда осужденный вышел под подписку о невыезде. Сразу после этого он подал апелляцию, и 17 сентября был полностью оправдан.

Сейчас петербуржец требует компенсации морального вреда. За один день в следственном изоляторе он просит пять тысяч рублей. Таким образом, за 356 суток набежала сумма, равная 1,78 млн рублей. Еще 4,5 месяцев действовала подписка о невыезде. За этот вид ограничения свободы Цакунов потребовал 220 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

Фото: Piter.TV