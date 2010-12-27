Суд отменил приговор петербуржцу, который на митинге выбил зуб полицейскому

Молодой человек провел почти год в СИЗО.

Во вторник, 17 сентября, петербургский городской суд отменил приговор Михаила Цакунова и оправдал его. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу адвоката "Правозащиты Открытки" Павла Ясмана.

Цакунов оправдан за отсутствием в деянии состава преступления. За Цакуновым признано право на реабилитацию сказано в сообщении

Напомним, что Михаил Цакунов был задержан 5 мая 2018 года. Через два дня его арестовали и предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". По версии следствия, мужчина выбил полицейскому зуб. Сам Цакунов вину свою не признал. Не смотря на слова защиты, суд признал активиста виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако от оплаты мужчину освободили, поскольку он провел год в СИЗО. Кроме того, позже Цакунов обратился в суд с намерением компенсировать моральный и иной вред.

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Фото:Piter.TV