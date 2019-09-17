В Госдуме предлагают признать рэп-баттлы видом спорта

В случае получения статуса спортивной дисциплины участники баттлов смогут получать государственные гранты.

Депутат Государственной думы предложил сделать популярное молодежное направление рэп-баттлов официальным видом спорта. Политик отметил, что участники соревнований учатся удачно придумывать слоги и соединять слова, хотя подобное мастерство не считается в нашей стране даже видом искусства. Представитель партии ЛДПР предложил признать подобные турниры спортивным мероприятием.

Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодежь. На всех молодежных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут (ребята, которые спортом занимаются, например, на турниках), рэп-баттлы и брейк-данс комментирует предложения Василий Власов

Депутат добавил, что во многих странах мира рэп-баттлы уже стали спортивной дисциплиной. Узаконивание позволит государству оказывать участникам материальное поощрение, а также обеспечивать победителей специальными грантами.

Такой формат отстаивания своей позиции достаточно популярен. Мне кажется, что вот здесь, как раз и проявляются интеллектуальные способности человека, его способность мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения резюмировал политик

На данный момент известно, что проект уже направлен в адрес министра Павла Коробкова. Ответ на запрос будет получен в течение двух недель.

Ранее Piter.tv писал о том, что следователи Пскова требуют арестовать замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко.

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