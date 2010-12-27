Следователи Пскова требуют арестовать замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко

Напомним, Окрушко задержали два дня назад при передаче денег коллеге в Пскове.

Во вторник, 17 сентября, городской суд Пскова начал рассмотрение ходатайства регионального следственного комитета об аресте замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, Окрушко задержали два дня назад при передаче денег одному из своих коллег. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ задержали Окрушко, когда она вылезала из машины главы псковских судебных приставов Сергея Колесникова.

На данный момент к обвиняемой из Петербурга приехал адвокат, который просит суд о домашнем аресте.

Фото: r78.fssprus.ru