Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах госпитализации 16-летней школьницы из сугроба в Петербурге

Ее госпитализировали в медицинское учреждение, спустя время перевели в реанимацию.

Мужчина нашел в Петербурге у дома по проспекту Просвещения 16-летнюю школьницу, которая лежала в сугробе без одежды и с отравлением наркотиками. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 10 января.

Прохожий при обнаружении несовершеннолетней обратился в полицию. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, спустя время перевели в реанимацию.

Председатель Следственного комитета РФ дал поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводят проверку.

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Фото: Информационный центр СК РФ