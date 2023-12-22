В Павловске девочке прищемило голову турникетом

Инцидент произошел на вокзале.

В Павловске пострадала 13-летняя девочка. На вокзале ей прищемило голову турникетом. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".

На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Ребенка доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv