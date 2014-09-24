Медработницу он ударил несколько раз ногами, второго сотрудника он ударил кулаком в грудь.

Петербуржец, напавший на медработников, предстанет перед судом. Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый ночью 5 декабря 2021 года, находясь в холле на 22 этаже в доме Русановской улице, во время оказания медицинской помощи, использовав малозначительный повод для выяснения отношений, напал на 45-летнего врача и несколько раз ударил потерпевшую ногами по телу.

После чего, спускаясь в лифте на 1 этаж, умышленно нанес кулаком правой руки удар по груди второго медработника, сопровождавшего его в машину скорой помощи.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге водитель Mercedes, ехавший по тротуару у поликлиники, назвал пешеходов нищебродами.

Фото: Piter.tv