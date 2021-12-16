В Коломягах водитель Mercedes, ехавший по тротуару у поликлиники, назвал пешеходов нищебродами

Водитель, нарушая правила ПДД, решил проехать по пешеходному тротуару у поликлиники. Пешеходы отказались пропускать наглого автомобилиста.

Накануне, 23 марта, водитель Mercedes решил проехать на автомобиле по пешеходной дорожке у поликлиники в Коломягах. В ответ на замечание он на повышенных тонах "объяснил" петербурженкам, как правильно жить.

Водитель, нарушая правила ПДД, решил проехать по пешеходному тротуару у поликлиники. Пешеходы отказались пропускать наглого автомобилиста. В ответ на это мужчина вылез из машины и, размахивая руками, посоветовал "зарабатывать деньги, поднимать уровень и качество жизни", а не тратить время на такие разборки.

Я-то отъеду, и заработаю, и кайфану, а вы нищеброды будете что-то доказывать всю свою жизнь всем. водитель Mercedes

Все это время спутница нарушителя молча улыбалась, а пациентам поликлиники, в том числе и на костылях, приходилось обходить Mercedes нарушителя.

Недавно в Петербурге автомобилист напал на прохожего, мешавшего ему проехать по пешеходной части.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург