Петербуржец до смерти избил тещу на Стародеревенской

В полицию мужчина сообщил о найденном теле родственницы и квартире в крови.

Петербуржца изобличили в убийстве собственной тещи в квартире на Стародеревенской улице. Как стало известно Piter.TV, мужчина сам сообщил в полицию о найденной мертвой родственнице и квартире в крови.

Сообщение от горожанина поступило правоохранителям вечером 6 сентября, прибывшая на место полиция обнаружила в квартире труп 74-летней женщины с раной затылочной области. Известно, что в квартире вместе с пенсионеркой жили ее 50-летняя дочь с 49-летним мужем, зятя задержали на месте. Вскоре мужчину изобличили в убийстве тещи: вечером 6 сентября родственники рассорились, и мужчина пустил в ход кулаки. Женщину избили до смерти.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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