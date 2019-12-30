Петербуржцы заметили спасателей и медиков на перекрестке Мучного и Садовой

Очевидцы уточняют, что ни огня, ни дыма поблизости не видно.

В субботу, 7 марта, жители заметили в центре Северной Столицы машины скорой помощи и спасателей. Фотографии с перекрестка Мучного проспекта и Садовой улицы опубликовали в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что сотрудники МЧС протянули выдвижную лестницу к крыше двухэтажного здания. Очевидцы уточняют, что ни огня, ни дыма поблизости не видно.

Официальная информация на данный момент неизвестна.

Ранее мы писали, что жители Петербурга заметили пожар на проспекте Славы.

Фото: vk.com/spb_today