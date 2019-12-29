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Жители Петербурга заметили пожар на проспекте Славы

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На месте уже работают пожарные.

В субботу, 29 февраля, около 17:00, петербуржцы заметили дым недалеко от проспекта Славы, а затем отправились выяснять, что именно горит. Очевидцы поделились своими видеозаписями в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург, социальной сети "Вконтакте". 

В комментариях жители района рассказали, что пламя охватило мусорку, расположенную недалеко от детского сада. На месте уже работают пожарные. 

Ранее мы писали, что спасатели потушили двухкомнатную квартиру в Колпинском районе

Видео:  vk.com/spb_today

Теги: мусорка, пожар, проспект слава
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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