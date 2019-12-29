Спасатели потушили двухкомнатную квартиру в Колпинском районе

Вечером 27 февраля в Колпинском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. В ликвидации огня приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба.
Сообщение о пожаре поступило в 17:10 по адресу улица Южная, 33. Огонь охватил площадь 30 кв. метров. Общая площадь квартиры — 60 кв. метров.
Судя по кадрам с места происшествия, загорелась квартира на первом этаже. Жильцам дома пришлось эвакуироваться из дома.
В 18:05 пожар ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что автобус с коронавирусным эстонцем до Таллина перевозил петербуржцев.
Видео: vk.com/incidentpo
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