Автобус с коронавирусным эстонцем до Таллина перевозил петербуржцев

Автобус продензифицировали, но вскоре временно снимут с линии.

Среди пассажиров автобуса, отправившегося из Таллина в Петербург 26 февраля после перевозки коронавирусного мужчины, были петербуржцы, сообщило издание "Postimees".

Компания Lux Express выяснила, что именно на их автобусе из Риги в Таллин ехал эстонец, у которого выявили коронавирус. Руководство компании сразу после известия о зараженном пассажире связалось с Департаментом здоровья, в автобусе провели специальную уборку перед его отправкой в Северную столицу. В Департаменте уверены, что распространение инфекции маловероятно, но позднее этот автобус продезинфицируют и временно снимут с линии, также как и водителя с помощником.

Ранее в Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае.

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