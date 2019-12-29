В Эстонии появился первый заражённый коронавирусом

Об этом сообщил министр социальных дел страны Танель Кийк в своём Twitter. Информация о первом заражённом поступила сегодня утром, 27 февраля.
Им оказался постоянный житель Эстонии, но не гражданин страны. Накануне он вернулся из Ирана и в данный момент изолирован.
- По моей информации, речь идет о гражданине Ирана, - отметил Кийк.
Учёные считают, что Иран — один из эпицентров распространения коронавируса за пределами КНР. Сейчас там зафиксировано более 90 случаев заражения, оттуда вирус проникает в другие страны.
Ранее в Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае.
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