Исследователи ищут возможных переносчиков инфекции.

В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае. Об этом сообщил глава спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии Чжун Наньшань от государственного комитета по гигиене и здравоохранению. Первая вспышка зарегистрирована медиками в декабре 2019 года на территории КНР.

Однако не обязательно, что она зародилась в Китае прокомментировал чиновник

До сих пор источник инфекции остается для медиков неясен. Они также не в курсе того, существовал ли этот коронавирус ранее. Предположительно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины. Основным разносчиком заболевания считаются летучие мыши.

Ранее ученые: змеи могут быть источником нового коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National