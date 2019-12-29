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В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае

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Исследователи ищут возможных переносчиков инфекции.

В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае. Об этом сообщил глава спецкомиссии по  борьбе с распространением пневмонии Чжун Наньшань от государственного комитета по гигиене и здравоохранению. Первая вспышка зарегистрирована медиками в декабре 2019 года на территории КНР.

Однако не обязательно, что она зародилась в Китае

прокомментировал чиновник

До сих пор источник инфекции остается для медиков неясен. Они также не в курсе того, существовал ли этот коронавирус ранее. Предположительно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины. Основным разносчиком заболевания считаются летучие мыши.

Ранее ученые: змеи могут быть источником нового коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National

Теги: китай, коронавирус, пекин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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