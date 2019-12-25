При этом в городе число заболевших коронавирусом все равно растет.

Петербуржцы за неделю сдали более 220 тысяч тестов на коронавирус, горожане проверились 221 761 раз. По данным на воскресенье, 29 ноября, на коронавирус проверились 37043 человека.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. сейчас под медицинским наблюдением находится 2206 человек, среди них 31 находятся в обсерваторе, 1789 - контактные, а 86 помещены на самоизоляцию.

При этом в городе число заболевших коронавирусом все равно растет. Тем временем, в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек, а также зафиксированы 62 смерти.

Фото: Piter.tv