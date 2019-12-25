Петербуржцы за неделю сдали более 220 тысяч тестов на коронавирус, горожане проверились 221 761 раз. По данным на воскресенье, 29 ноября, на коронавирус проверились 37043 человека.
Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. сейчас под медицинским наблюдением находится 2206 человек, среди них 31 находятся в обсерваторе, 1789 - контактные, а 86 помещены на самоизоляцию.
При этом в городе число заболевших коронавирусом все равно растет. Тем временем, в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек, а также зафиксированы 62 смерти.
Фото: Piter.tv
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