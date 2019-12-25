В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек 

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26683 в 85 регионах.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что за прошедшие сутки коронавирусом заболел 3701 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26683 в 85 регионах. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Москве — 6798 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от COVID-19 погибла семья.

Фото:Piter.tv