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В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек 
Сегодня, 10:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек 

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26683 в 85 регионах.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что за прошедшие сутки коронавирусом заболел 3701 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26683 в 85 регионах. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Москве — 6798 человек. 

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от COVID-19 погибла семья.

Фото:Piter.tv

Теги: заражение коронавирусом, коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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