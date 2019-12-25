За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 62 смерти от COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 459 летальных случаев.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 62 горожанина. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтверждено 459 летальных случаев. Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Москве — 72 человека. Отметим, что за весь период в стране умерло 39 527 россиян.

При этом за весь период выписано по выздоровлению по России – 1 761 457 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 3701 человек.

Фото:Piter.TV