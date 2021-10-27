Петербуржцы выбрали лучшие общественные места, которые открылись после пандемии

На первом месте расположился дворик у Планетария №1 (201 000 просмотров на сайте), далее Никольские ряды (67 000 просмотров на сайте) и тройку лидеров замыкает парк "Остров фортов" в Кронштадте (43 500 просмотров).

За последние два года в Петербурге открылось 15 общественных пространств. Петербуржцы выбрали лучшие из них, передает издание Peterburg 2.

На первом месте расположился дворик у Планетария №1 (201 000 просмотров на сайте), далее Никольские ряды (67 000 просмотров на сайте) и тройку лидеров замыкает парк "Остров фортов" в Кронштадте (43 500 просмотров).

В дворике у Планетария растут хвойные деревья, установлены удобные шезлонги на песке, стеклянная сфера, работают кофейня, фудтраки и небольшой бар. "Никольские ряды" пользуются огромным спрос среди жителей и гостей города. Так, летний двор здесь превратился в зелёный оазис, где можно отдохнуть от городской суеты, перекусить, послушать музыку, посетить выставку или даже поиграть в гольф.

Парк "Остров фортов" также открылся в 2020 году и представляет собой полноценное общественное пространство с Аллеей героев российского флота, Маяком памяти, тематическими площадками, на которых представлена информация об истории военно-морского флота в России, с прогулочными зонами и яблоневым садом.

Фото: Piter.tv

