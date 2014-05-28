Реконструкцию сада Смольного закончат до конца 2022 года

Cад Смольного собора будет полностью отреставрирован до начала октября текущего 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Сейчас рабочие завершили проект почти наполовину – выполнено 40% от общего объема работ. Так, установлена ливневая канализация, уложен гранитный бордюр. Также в саду планируют провести восстановление исторической планировки, воспользовавшись текущими топографическими данными.
Добавим, что к октябрю намечен и конец работ по реставрации Смольного собора, которая идет с 2015 года.
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Фото: vma.muar.ru
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