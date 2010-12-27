Петербуржцы в 2019 году стали зарабатывать 67 тысяч рублей

Это на 4,2% больше, чем в 2018 году.

Аналитики HeadHunter Северо-Запада выяснили, что заработные платы петербуржцев продолжают расти в этом году.

В III квартале 2019 года "специалисты" и "ведущие специалисты" с опытом работы от 1 года до 6 лет в Петербурге и Ленобласти стали зарабатывать 67 818 рублей. Это на 4,2% больше, чем в 2018 году. Петербург, уступая Москве, продолжает занимать второе место в рейтинге зарплат по России.

Доход работников СЗФО также растет: за этот год средняя зарплата жителей увеличилась с 48 тысяч рублей до 52226 рублей.

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