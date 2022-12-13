Петербуржцы стали реже сдавать елки на переработку

Около 40 процентов горожан просто выбросили елки в мусор.

Люди стали реже сдавать новогодние деревья на переработку. Меньше 20 процентов петербуржцев приняли участие в экологической акции. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Около 40 процентов горожан просто выбросили елки в мусор. Около 16 процентов горожан распилили деревья на дрова. Еще три процента сделали из них украшения и сувениры.

Исследователи выяснили, что в последнее время петербуржцы менее осознанно подходят к утилизации деревьев. Они напомнили, что в городе до сих пор работают бесплатные пункты приема елей. Весь список пунктов приема опубликовали в соцсети "Вконтакте". Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. Первые пункты приема заработали еще 5 января.

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Фото: Pxhere