В Петербурге заработали пункты приема елок

Хвойные принимают почти во всех районах Петербурга.

На этих выходных в Петербурге и области прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Ёлки, палки и щепа". Об этом рассказали организаторы.

Хвойные принимают почти во всех районах Петербурга. Весь список пунктов приема опубликовали в соцсети "Вконтакте". На Старый Новый год вывезли почти 300 елок. Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. Первые пункты приема заработали еще 5 января.

Ранее 700 сирот получат льготные квартиры в Петербурге. В прошлом году дети получили 677 квартир.

Фото: Piter.tv

