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В Петербурге заработали пункты приема елок
Сегодня, 11:28
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В Петербурге заработали пункты приема елок

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Хвойные принимают почти во всех районах Петербурга.

На этих выходных в Петербурге и области прошла акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Ёлки, палки и щепа". Об этом рассказали организаторы. 

Хвойные принимают почти во всех районах Петербурга. Весь список пунктов приема опубликовали в соцсети "Вконтакте". На Старый Новый год вывезли почти 300 елок. Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. Первые пункты приема заработали еще 5 января. 

Ранее 700 сирот получат льготные квартиры в Петербурге. В прошлом году дети получили 677 квартир. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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