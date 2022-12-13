700 сирот получат льготные квартиры в Петербурге

В прошлом году дети получили 677 квартир.

В Петербурге 700 детей-сирот получат льготные квартиры. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, 680 квартир предоставят за счет средств городского бюджета, остальные квартиры купят за счет субсидий из федерального центра. Всего до 2025 года федеральная финансовая поддержка позволит приобрести 45 квартир.

В прошлом году дети получили 677 квартир.

Ранее в Петербурге медсестру обвинили в падении 5-лет ней сироты с балкона медучреждения. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Фото: Piter.tv



