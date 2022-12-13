Стало известно, какой штраф ждёт водителей за выброшенный из окна машины мусор

Серийных любителей мусорить ждут увеличенные штрафы.

В России планируют начать штрафовать водителей, которые выбрасывают мусор на дорогах. Возможность фиксации выброшенного мусора из машины заработала в стране на законодательном уровне на прошлой неделе, рассказал автоэксперт Святослав Данилов.

Автомобилистов ждут штрафы до 30 тысяч рублей. Сейчас специалисты изучают возможность камер отслеживать таких нарушителей –мелкий мусор комплексы пока не могут фиксировать. При этом протоколы на мусорящих водителей по-прежнему могут инспекторы ГИБДД.

Однако автомобилистов, выкидывающих объемные мусорные пакеты, не доезжая до контейнеров, по камерам найти смогут.

Всем понятно, если ты достаешь в лесу из багажника черные пакеты – скорее всего ты мусоришь, – отметил автоэксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Святослав Данилов предупредил, что серийных любителей мусорить ждут увеличенные штрафы.

Фото: pxhere.com