Петербуржцы поделились фотографиями с уникальным оптическим явлением

Морозная и солнечная погода вновь дала шанс любоваться гало.

В четверг, 24 января, петербуржцы выложили в сеть фотографии с уникальным погодным явлением. Морозный и солнечный день вновь дал шанс горожанам полюбоваться на гало. По словам очевидцев, оптический феномен, заключающийся в светящемся кольце вокруг солнца, можно было хорошо видеть над Невой с Кожевенной линии.

В последние дни в Петербурге морозно. Специалисты отмечают, что именно в такую погоду чаще всего можно увидеть гало. Этот эффект появляется только тогда, когда свет проходит сквозь кристаллы льда в воздухе.

Ранее петербуржцы могли наблюдать гало 21 января. Тем, кто не успел полюбоваться погодным явлением, возможно, еще повезет. Например, в пятницу, 25 января столбик термометра опуститься до минус 13-15 °С.

Фото: ВКонтатке