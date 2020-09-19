Вечером 23 июня яркий световой столб появился в небе над Петербургом

Световой столб является разновидностью гало.

Вечером 23 июня петербуржцы могли наблюдать целую серию солнечных гало.

Оптическое явление еще днём сформировало световое кольцо вокруг солнца. К вечеру гало деформировалось в яркий столб, рассекающий светило.

Солнце уже зашло за горизонт, а солнечный свет совсем запутался в облаках, озаряя небо и создавая иллюзию прожектора, светящего вверх. Астро Фото Болото

Гало – оптическое явление, во время которого вокруг Солнца и Луны возникает светящееся кольцо. Разновидностью гало является световой столб.

Также накануне в Ленобласти запечатлели редкие перистые облака. Обычно они образуются при подъеме теплого сухого воздуха.

Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото