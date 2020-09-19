Вечером 23 июня яркий световой столб появился в небе над Петербургом

Вечером 23 июня петербуржцы могли наблюдать целую серию солнечных гало.
Оптическое явление еще днём сформировало световое кольцо вокруг солнца. К вечеру гало деформировалось в яркий столб, рассекающий светило.
Солнце уже зашло за горизонт, а солнечный свет совсем запутался в облаках, озаряя небо и создавая иллюзию прожектора, светящего вверх.
Астро Фото Болото
Гало – оптическое явление, во время которого вокруг Солнца и Луны возникает светящееся кольцо. Разновидностью гало является световой столб.
Также накануне в Ленобласти запечатлели редкие перистые облака. Обычно они образуются при подъеме теплого сухого воздуха.
Фото и видео: Telegram / Астро Фото Болото
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