Редкие перистые облака запечатлели в Ленобласти

Облака на снимке напоминают узор и расплываются по небу.

Необычные перистые облака сняли 23 июня в Ленинградской области. Фото опубликовали в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Облака на снимке напоминают узор и расплываются по небу.

Перистые облака состоят из ледяных кристаллов. Их протяженность может достигать сотни метров. Обычно они образуются при подъеме теплого сухого воздуха, в результате чего водяной пар осаждается на скалистые или металлические частицы пыли на больших высотах.

На прошлой неделе появилось видео репетиции "Алых парусов" на Неве.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото (Екатерина Платошкина)