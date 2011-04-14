Появилось видео репетиции "Алых парусов" на Неве

Бриг "Россия" с поднятыми алыми парусами прошел под Дворцовым и Благовещенским мостами.

В ночь на 13 июня петербуржцы стали свидетелями репетиции самой красочной части праздника "Алые паруса". После полуночи по Неве прошел бриг "Россия" во всём своём великолепии. Очевидцы сообщают, что специально для репетиции торжественной церемонии в эту ночь были разведены Дворцовый и Благовещенский мост. Некоторые из пользователей в социальных сетях даже приняли происходящее за непосредственно праздник "Алых парусов".

Как отмечают эксперты из сообщества "Астро Фото Болото", посвященного северному сиянию и другим необычным небесным явлениям, в этот день горожане могли наблюдать и другие удивительные вещи. Например, в их камеру помимо брига "Россия" попал одновременно закат Луны и так называемое "клубничное полнолуние". Так по китайской традиции называют июньское полнолуние, зачастую, окрашенное в розоватые оттенки.

Фото: Катя Стрельникова, Астро Фото Болото