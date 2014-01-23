Видео: обширные серебристые облака заметили в небе Петербурга

Серебристые облака – достаточно редкое явление. Учёным удалось установить, что подобные явления бывают и на других планетах, в частности, на Марсе.

В ночь на пятницу, 15 июля, петербуржцы в небе заметили обширные серебристые облака. Фотографии разместили в Telegram-канале "Астро Фото Болото.

Как отметили в сообщении, над Петербургом наблюдаются обширные серебристые облака. Видимость при ясном небе до 55 широты. Фотографиями серебристых облаков поделились очевидцы из Василеостровского района, а также из Кронштадта.

Отметим, что серебристые облака – достаточно редкое явление. Они образуются на высоте порядка 80 километров. Их можно увидеть в глубоких сумерках после заката или незадолго до восхода Солнца. Летом серебристые облака чаще всего можно наблюдать в широтах между 43 и 65 градусами. Учёным удалось установить, что подобные явления бывают и на других планетах, в частности, на Марсе.



Ранее мы сообщали, что серебристые облака проплыли над Петербургом.

Фотои видео: Telegram / АстроФотоБолото