Видео: обширные серебристые облака заметили в небе Петербурга

В ночь на пятницу, 15 июля, петербуржцы в небе заметили обширные серебристые облака. Фотографии разместили в Telegram-канале "Астро Фото Болото.
Как отметили в сообщении, над Петербургом наблюдаются обширные серебристые облака. Видимость при ясном небе до 55 широты. Фотографиями серебристых облаков поделились очевидцы из Василеостровского района, а также из Кронштадта.
Отметим, что серебристые облака – достаточно редкое явление. Они образуются на высоте порядка 80 километров. Их можно увидеть в глубоких сумерках после заката или незадолго до восхода Солнца. Летом серебристые облака чаще всего можно наблюдать в широтах между 43 и 65 градусами. Учёным удалось установить, что подобные явления бывают и на других планетах, в частности, на Марсе.
Ранее мы сообщали, что серебристые облака проплыли над Петербургом.
Фотои видео: Telegram / АстроФотоБолото
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все