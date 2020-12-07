Ночью в Петербурге и Ленобласти наблюдали серебристые облака

Явление затронуло основную европейскую часть страны.

В ночь на четверг, 6 июля, над центральной частью России повисли сребристые облака. Они наблюдались в Петербурге, а также в Ленинградской и Московской областях. В Северной столице явление не прошло незамеченным мимо фотографов Telegram-канала "АстроФотоБолото".

Серебристые облака можно увидеть только в летний период: они образуются на высоте 80 км в мезосфере, а наблюдать их можно сразу после заката или перед рассветом.

Пока не установлено, что именно служит причиной явления. Предполагается, что необычные облака образуются в результате замерзания влаги на пыли.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы наблюдали яркое суперлуние на севере города.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Jaroslava Golubeva)