В Отрадном заметили желтый световой столб этой ночью

Природное явление бывает разных цветов, оттенок зависит от источника освещения.

В Отрадном заметили гало, которое является предвестником скорой стужи. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Астро Фото Болото" 1 ноября.

Желтый столб появляется из перистых и слоисто-перистых облаков при низких температурах и слабом ветре. Природное явление бывает разных цветов, оттенок зависит от источника освещения.

Самые яркие световые столбы обычно наблюдательные горожане замечают в Колтушах и в поселке городского типа Свердлова.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ноябрь начнётся с потепления.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото