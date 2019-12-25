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В Отрадном заметили желтый световой столб этой ночью
Сегодня, 8:26
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В Отрадном заметили желтый световой столб этой ночью

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Природное явление бывает разных цветов, оттенок зависит от источника освещения.

В Отрадном заметили гало, которое является предвестником скорой стужи. Об этом сообщили очевидцы в  tg-канале "Астро Фото Болото" 1 ноября.

Желтый столб  появляется из перистых и слоисто-перистых облаков при низких температурах и слабом ветре. Природное явление бывает разных цветов, оттенок зависит от источника освещения.

Самые яркие световые столбы обычно наблюдательные горожане замечают в Колтушах  и в поселке городского типа Свердлова.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ноябрь начнётся с потепления.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: климат, погода, природа, световой столб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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