В Санкт-Петербурге заметили редкое погодное явление гало

Подобный эффект можно наблюдать раз в году.

Утром 21 января жители Петербурга заметили в небе необычное явление. В социальных сетях петербуржцы опубликовали фотографии кольца вокруг солнца, которое называется гало.

Необычный эффект можно наблюдать раз в году. Из себя это явление представляет два "дополнительных" солнца небольшого размера на равном расстоянии от главной звезды нашей системы. Дополнительные светила представляют собой яркие радужные пятна, расположенные на одной линии с солнцем.

Первый рабочий день напомнил петербуржцам о зиме. Температура воздуха 21 января опустилась до -18 градусов. Зато вместе с холодом в Северную столицу пришло солнце.

Напомним, что Смольный расчистит Петербург от снега до 24 января.

Фото: Pikabu