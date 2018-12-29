Смольный расчистит Петербург от снега до 24 января

Коммунальщики работают в усиленном режиме на улицах города.

Правительство Санкт-Петербурга рассказало о планах коммунальных служб по уборке снега в городе. Специалисты планируют расчистить территорию за четыре дня. План мероприятий составлен до 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также чиновники добавили, что на данный момент снегоплавильные пункты и места приемки зимних осадков переполнены. Ответственные лица пытаются приспособить под нужды коммунальщиков еще два помещения в Невском и Московском районах Северной столицы.

Известно, что некоторые работники просили разрешения сбрасывать снег в Неву, но получили отказ. Сейчас на уборку вышло более 1160 машин спецтехники. За весь зимний период ей удалось избавиться от 1,2 миллиона кубометров снега. Работники ручной очистки привели в порядок более пяти тысяч кровель.

Фото: Piter.tv