Петербуржцев предупредили о морозе и тумане в пятницу

Ситуацию на дорогах осложнит гололедица.

Жителей Петербурга ждет морозное и туманное утро пятницы, 25 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Слабый туман ожидается ночью и днем. В темное время суток будет дуть переменный ветер, днем юго-восточный ветер усилиться до 2-7 м/с.

В ночь с 24 на 25 января столбик термометра опуститься до минус 18-20 °С, местами ожидается до минус 23 °С. Днем температура прогреется до минус 13-15 °С.

Ситуацию на дорогах осложнит изморозь и гололедица.

Ранее мы писали, что гололедица стала причиной аварии на КАД.

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