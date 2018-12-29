Гололедица стала причиной аварии на КАД

На съезде с Витебского проспекта столкнулись две иномарки.

Утром 24 января на съезде с Витебского проспекта на КАД произошло ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге и его машину занесло и развернуло к ограждению. В авто на полной скорости врезалась Audi, которая двигалась по крайней левой полосе. На записи можно увидеть последствия этой аварии.

По предварительной информации, пострадавших нет. Однако у Volkswagen довольно сильные повреждения.

Ранее мы писали, что маршрутка и иномарка не поделили поворот на Искровском и Коллонтай.

Видео: Piter.TV