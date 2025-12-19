Центр Петербурга парализовали пробки из-за визита короля и аварии на КАД

Движение в городе осложнили одновременные перекрытия мостов для кортежа высокопоставленного гостя и серия инцидентов на внутреннем кольце КАД.

Дорожная обстановка в Санкт-Петербурге 25 января вечером была чрезвычайно сложной. Пробки образовались одновременно в историческом центре из-за протокольных перекрытий и на КАД из-за ДТП и пожара. По данным навигационных сервисов, движение начало приходить в норму только к 18:00, сообщает "Фонтанка".

Во второй половине дня в связи с визитом верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила было поэтапно перекрыто движение по нескольким центральным мостам: Литейному, Троицкому, Измайловскому и Вознесенскому. Это привело к параличу сообщения между центром и Петроградской стороной. На картах закрасились красным Невский проспект, Дворцовый проезд и Пироговская набережная, а заторы растянулись от Садовой улицы.

Параллельно на внутреннем кольце КАД в районе Большого Обуховского моста произошла массовая авария с участием не менее четырёх машин, а позднее — пожар в автомобиле Mercedes-Benz. После ДТП две полосы из четырёх были заблокированы, а тушение горящей иномарки заняло более 20 минут, что привело к образованию пробки длиной до 5 километров. Водитель Mercedes-Benz был госпитализирован.

К 18:00 ситуация на дорогах начала стабилизироваться, но повышенная нагрузка сохранялась на ключевых магистралях центра и на подъездах к мостам. На КАД в районе происшествий движение также оставалось медленным. Совпадение двух факторов — протокольных мероприятий и аварий — привело к одному из самых сложных вечерних пиков в городе за последнее время.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Подпорожье задержали сотрудника салона связи, укравшего 200 тыс. с карты пенсионера.

Фото: Piter.TV