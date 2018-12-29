Маршрутка и иномарка не поделили поворот на Искровском и Коллонтай

В аварии никто не травмировался.

В Невском районе Санкт-Петербурга поздним вечером 23 января столкнулась маршрутка и легковой автомобиль. Авария перекрыла дорогу для трамвая. Однако, по утверждениям очевидцев, последнее транспортное средство никак не участвовало в ДТП.

Местные жители успели сфотографировать последствия аварии. На кадрах видно, что участники конфликта не смогли разъехаться на проезжей части на пересечении Искровского проспекта с улицей Коллонтай. Свидетели добавили, что водителю трамвая удалось вовремя затормозить: он остановился на расстоянии в десять сантиметров от бампера маршрутного такси.

На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте работала полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб