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Маршрутка и иномарка не поделили поворот на Искровском и Коллонтай
Сегодня, 7:00
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lesjasap

Маршрутка и иномарка не поделили поворот на Искровском и Коллонтай

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В аварии никто не травмировался.

В Невском районе Санкт-Петербурга поздним вечером 23 января столкнулась маршрутка и легковой автомобиль. Авария перекрыла дорогу для трамвая. Однако, по утверждениям очевидцев, последнее  транспортное средство никак не участвовало в ДТП.

Местные жители успели сфотографировать последствия аварии. На кадрах видно, что участники конфликта не смогли разъехаться на проезжей части на пересечении Искровского проспекта с улицей Коллонтай. Свидетели добавили, что водителю трамвая удалось вовремя затормозить: он остановился на расстоянии в десять сантиметров от бампера маршрутного такси.

На данный момент сведений о пострадавших нет. На месте работала полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария, искровский проспект, маршрутка, перекресток, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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