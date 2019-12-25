Природное явление можно увидеть на территории и Петербурга, и Ленобласти.

Петербуржцы смогут увидеть северное сияние в ночь на 23 ноября. Об этом рассказали пользователи группы "AstroAlert" в соцсети "ВКонтакте".

При этом природное явление можно увидеть на территории и Петербурга, и Ленобласти. Северное сияние можно будет увидеть в случае отсутствия облачности. Астролюбители напомнили, что над Землей проходит малая геомагнитная буря G1, которая связана с прибытием высокоскоростного солнечного ветра из выступа северной полярной корональной дыры.

Полярное сияние возможно на широтах вплоть до 55 градусов северной широты.

Эксперты напоминали, что лучший вид на природное явление открывается на Ладожском озере. Заснять природное явление можно даже с телефона. Для этого его необходимо установить на штатив и выбрать необходимые настройки.

Ранее в Приозерске заметили "метеоритный дождь" как раз над Ладожским озером.

Фото: Pixabay