В эти выходные петербуржцы и жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние

Лучший вид на природное явление открывается на Ладожском озере.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что в конце недели петербуржцы и жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила фотограф, основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Северное сияние ожидается в пятницу, субботу и воскресенье. Лучший вид на природное явление открывается на Ладожском озере.

Отмечается, что заснять природное явление можно даже с телефона. Для этого его необходимо установить на штатив и выбрать необходимые настройки.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге протестируют подсветку "Лахта Центра".

Фото:Instagram/ tooluxel