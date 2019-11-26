Всего съемки длились порядка 20 минут.

В Приозерске заметили "метеоритный дождь" над Ладожским озером. Своей "находкой" поделились энтузиасты-фотографы, которые собирают снимки звездного неба. Фотографии появились в телеграм-канале астрофотографов под названием "Астро Фото Болото".

Очевидцы рассказали, что над Ладожским озером был замечен настоящий метеоритный дождь. Причем съемка продлилась недолго – порядка 20 минут. Изначальной целью фотографов было северное сияние, но к сожалению, к нему не удалось успеть.

Ранее очевидцы засняли северное сияние в Ленобласти в конце октября. Необычное свечение неба заметили в Выборгском районе, Приозерске, Лосево и других населенных пунктах.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото