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Петербуржцы смогут оставить зонтики дома 30 апреля
Сегодня, 9:07
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Петербуржцы смогут оставить зонтики дома 30 апреля

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Температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже нормы.

 Сегодня, 30 апреля, в Петербурге день будет сухим и прохладным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Гребень антициклона с запада окажет влияние на погоду. В Северной столице столбики термометров покажут +7...+9 градусов, в Ленобласти +5...+10. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст. 

Ранее на Piter.tv: Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за шашлыки в неположенных местах.

Фото: Pexels

Теги: леус, осадки, погода, природа, прогноз, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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