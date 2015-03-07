Петербуржцы смогут оставить зонтики дома 30 апреля

Температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже нормы.

Сегодня, 30 апреля, в Петербурге день будет сухим и прохладным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Гребень антициклона с запада окажет влияние на погоду. В Северной столице столбики термометров покажут +7...+9 градусов, в Ленобласти +5...+10. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за шашлыки в неположенных местах.

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