Петербуржцы рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Самые большие "аппетиты" в вопросе финансов – у жителей российской столицы.

Жители российских городов ответили на вопрос, сколько денег в месяц им нужно для счастья. Результаты опроса приводят аналитики сервиса SuperJob, а итогами эксперты поделились и с нашей редакцией.

Для петербуржца в среднем для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяц, что на 3 тысячи рублей больше, чем в конце 2021 года. В мае 2021 года эта сумма была на 12 тысяч рублей меньше. В первые месяцы наблюдений (в 2018 году) необходимая для счастья сумма составляла 160 тыс. рублей для жителей Северной столицы. По итогам нового опроса самые высокие требования показывают респонденты с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (им нужно 255 тыс. руб.).

В Москве для счастья человеку нужно в среднем 230 тыс. рублей в месяц. Затем в "рейтинге" идут Владивосток (205 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (200 тыс. рублей), Петербург (195 тыс.) и Красноярск (192 тыс. рублей). Меньше всего "для счастья" надо населению Оренбурга, Рязани, Липецка, Астрахани и Кирова. Им достаточно от 140 до 155 тысяч рублей в месяц.

Согласно результатам другого исследования, каждый второй петербуржец планирует провести майские праздники дома. Еще 12% участников опроса будут работать в начале месяца.

Фото: Piter.tv