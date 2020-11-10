Около 50% жителей Петербурга планируют провести майские праздники дома

12% респондентов вынуждены работать на майских праздниках.

Каждый второй петербуржец планирует провести майские праздники дома. Еще 12% участников опроса будут работать в начале месяца. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob, которые провели исследование среди жителей Северной столицы.

Около 18% опрошенных похвастались, что поедут на дачу либо в деревню. Примерно 5% горожан планируют поездки на природу. 4% петербуржцев отправятся в путешествие по России, а 1% - в зарубежные страны. Еще 12% респондентов вынуждены работать на майских праздниках.

Около 80% горожан считают важным и личным праздником День Победы. А вот ко Дню Весны и Труда серьезно относится лишь 31% участников исследования.

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